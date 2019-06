MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha incontrato nel palazzo municipale Lisa Joyce (nella foto), presidente della società italo montedorese di Pittston, la cittadina degli Stati Uniti nella quale vive ed opera una numerosa comunità montedorese fin dai primi del Novecento. La presidente della società Italo montedorese di Pittston gli ha recapitato una lettera del sindaco della cittadina statunitense, Michael Lombardo, nella quale il primo cittadino di Pittston gli ha chiesto di dare vita ad un gemellaggio tra le due comunità. Un invito che Renzo Bufalino ha accolto e raccolto con piacere considerato che le due comunità sono legate da un filo che risale ai primi del novecento. Il primo cittadino montedorese ha ringraziato Lisa Joyce per l’invito e per la sua presenza sottolineando anche il legame anche religioso tra Montedoro e Pittston dal momento che ogni anno la tradizionale Festa della patrona di Montedoro, la Madonna del Rosario si celebra in contemporanea a Montedoro come a Pittston dove la comunità montedorese festeggia la Madonna del Rosario.