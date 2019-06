MARIANOPOLI – Nuovo assessore nominato al Comune di Marianopoli è il consigliere comunale Giovanni Cannavò. Ciò è stato possibile dal momento in cui è stato riportato da tre a quattro il numero degli assessori per l’avvenuta modifica apportata alla legge. Al neo assessore andranno le deleghe degli spettacoli, sagre, aggregazioni giovanili, rapporti con il consiglio comunale e trasparenza amministrativa. Da dire che si tratta di nomina condivisa quella di Cannavò, dopo che Maria Tumminaro, attuale vice presidente del Consiglio ed ex assessore, a cui sarebbe spettato il posto per accordi presi in campagna elettorale, per motivi lavorativi, ha rinunciato. C’è da sottolineare anche che la nuova legge impone però che la spesa per l’Ente deve rimanere inalterata. Il compenso medio mensile dei tre assessori fino adesso era di 70 euro, adesso diventerà di 55 euro per ciascun assessore. La composizione della giunta è la seguente: Maria Antonietta Vullo, confermata vice sindaco , avrà le deleghe alla cultura, beni museali, turismo, pubblica istruzione, gemellaggi e personale. A Giuseppe Vullo, le deleghe alla promozione del volontariato, agricoltura, artigianato, commercio, fiere, servizi sociali, territorio e ambiente e lavori pubblici. A Simone Genco le deleghe alla Sanità, Sport, Ato Rifiuti, urbanistica e arredi urbani. “Sono onorato di far parte di questa amministrazione, dice Cannavò, unita e compatta, a cui cercherò di dare il mio contributo.”