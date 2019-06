Nelle ultime elezioni amministrative del 26 maggio, il nisseno Giuseppe Licata, già Sindaco di Lozza e Assessore Provinciale, è stato rieletto nel comune in Provincia di Varese con il 70% dei consensi. Un risultato notevole se si considera che Giuseppe Licata si è presentato con una lista civica di centrosinistra in contrapposizione ad una lista della Lega Nord, partito che a Lozza, peraltro Comune in cui risiede il fondatore della Lega Nord, Roberto Maroni, nelle contestuali elezioni europee ha raggiunto il 48% dei consensi. Proprio la famiglia Maroni ha riguardato la notizia che ha fatto balzare la competizione elettorale di Lozza alle cronache nazionali. Fabrizio Maroni, infatti, figlio ventenne dell’ex Ministro ed ex Presidente della Regione Lombardia, ha deciso di candidarsi nella lista di Giuseppe Licata risultando successivamente eletto.

Il riconfermato Sindaco Licata commenta: “Abbiamo raccolto i frutti di 5 anni di duro lavoro durante i quali sono stati raggiunti numerosi importanti obbiettivi amministrativi, a beneficio di tutta la comunità. Il risultato ottenuto, in netta controtendenza con il dato europeo, è la testimonianza di quanto i cittadini abbiano bisogno di concretezza e risposte tangibili alle loro problematiche quotidiane. Questo ritengo sia un segnale anche per la politica nazionale.

Riguardo la scelta di Fabrizio Maroni di candidarsi nella mia lista, è stata dettata semplicemente da stima reciproca e dal suo desiderio di impegnarsi per la comunità in cui vive”.