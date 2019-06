CALTANISSETTA – A partire dal 14 giugno e per otto week end oltre 25.000 siciliani si riuniranno per i congressi dei Testimoni di Geova a Caltanissetta. La serie mondiale degli eventi congressuali in programma quest’anno abbraccerà sei continenti, sbarcherà in più di 200 Paesi, mentre il programma dei lavori sarà presentato, a livello mondiale, in oltre 400 lingue.

In Italia, a partire dalla fine di maggio, i Testimoni di Geova hanno organizzato 73 congressi della durata di tre giorni, che affronteranno il tema “L’amore non viene mai meno”. In Sicilia unica location utilizzata è la sala delle assemblee dei Testimoni di Geova in contrada canicassè-casale a Caltanissetta.

“Lo scopo di questi eventi è dimostrare in che modo l’amore può avere un’influenza positiva nell’unire persone provenienti da diversi ambienti culturali”, afferma Piero Maltese, il rappresentante locale dei Testimoni. “I Testimoni di Geova di tutta la Sicilia hanno l’opportunità di incontrarsi e trascorrere del tempo in compagnia dei loro fratelli cristiani. Prevediamo che almeno 11 strutture ricettive del territorio ospiteranno le migliaia di delegati. Siamo grati per la gentilezza finora mostrata dagli operatori turistici, ristoratori e commessi nei nostri confronti. Ringraziamo le autorità locali per il sostegno che ci danno in occasione di questi eventi”

Informazioni generali sul congresso di Caltanissetta:

Sede del congresso: Sala delle assemblee Caltanissetta, Contrada Canicasse’ Casale snc

Stima del numero dei presenti: 25000

Lingua in cui sarà tenuto il programma: Italiano

I momenti più attesi del congresso. Il programma del congresso esaminerà in che modo i princìpi biblici possono aiutare le persone in modi pratici. Durante la giornata di venerdì verrà spiegato in che modo l’amore può aiutare le persone a superare ostacoli come: un’infanzia difficile, o convivere con una malattia cronica, o essere indigenti. Il sabato verranno esaminati alcuni princìpi della Bibbia che aiutano mariti, mogli e figli a mostrarsi amore l’un l’altro. Infine, il programma del sabato includerà un discorso pubblico dal tema “Vero amore in un mondo pieno d’odio. Dove trovarlo?”, che mostrerà come superare il pregiudizio e l’odio. Prevista la proiezione in due parti di un film sul personaggio biblico Giosia. Film interamente realizzato dagli stessi testimoni.

I congressi dei Testimoni di Geova sono aperti al pubblico; non si fanno collette. Si può consultare il programma completo sul sito ufficiale www.jw.org e guardare un video sui congressi dei Testimoni di Geova.

Statistiche sui Testimoni di Geova del 2018