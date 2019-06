“Salvini deve trovare l’orgoglio, la forza e la risolutezza per rompere questo patto assolutamente anomalo e fuori da ogni logica politica con il M5S, andando al voto subito. La politica non può basarsi solo su un accordo di programma, né si governa con un contratto a prescindere dalle affinità culturali”. Lo afferma, in un’intervista alla Stampa, il governatore della Sicilia Nello Musumeci, dicendosi convinto che per vincere la Lega deve conquistare il Sud. “Il centrodestra – aggiunge Musumeci – è maggioranza morale in Italia. Il modello di successo della Sicilia come di altre realtà, non può e non deve rimanere limitato a singole esperienze locali. Deve diventare governo nazionale”