GELA – Prosegue incessante l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della “Movida Gelese” da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che anche nella serata di venerdì 31 maggio hanno effettuato numerosi controlli. Al termine di mirati servizi di osservazione, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di un giovane niscemese G. G. di 28 anni, già noto agli operanti, che, durante il controllo a bordo del proprio autoveicolo ai margini del centro cittadino è apparso nervoso. I Carabinieri hanno quindi approfondito gli accertamenti tramite la perquisizione del veicolo, rinvenendo, ben occultato, un involucro di cocaina; oltre 50 grammi che, posti sul mercato, avrebbero potuto generare oltre 250 dosi per un incasso di circa 10.000 euro. A seguito di ciò il giovane è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione della Procura della Repubblica di Gela in attesa di giudizio.