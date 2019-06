CALTANISSETTA – In via provvisoria la Polizia municipale di Caltanissetta ha posizionato una rotatoria temporanea all’incrocio tra le vie Guastaferro, Leone XIII e Sagona per regolare il transito veicolare.

Nell’incrocio sono stati posizionati nei giorni scorsi i nuovi semafori con luci a led il cui funzionamento è regolato da una centralina elettronica che dev’essere riprogrammata dalla società fornitrice di Milano a cui è stata già spedita. L’intervento richiederà una ventina di giorni. Una volta riattivati i semafori, la rotatoria sarà rimossa.