CALTANISSETTA – Gli uffici di questa Prefettura-UTG, sede centrale di Caltanissetta in viale Regina Margherita nr. 30 e sede distaccata di via degli Orti snc (Ponte Bloy), a partire dalle ore 16:00 di venerdì 28 giugno 2019 e fino alle ore 8:00 di lunedì 1° luglio 2019 rimarranno chiusi per consentire la disinfestazione dei locali.