Inaugurazione martedì 4 giugno (ore 9.00) alla presenza del neosindaco Gambino e dell’ass.re all’Ambiente Frangiamone

CALTANISSETTA – Un nuovo passo avanti nel virtuoso cammino della raccolta differenziata per la città di Caltanissetta che da martedì 4 giugno, vedrà l’attivazione di una nuova Isola ecologica.

Attiva tutti i giorni feriali (lun/sab) con doppio turno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, la nuova Isola Ecologica sarà posizionata in Via Malta (incrocio con Via Luigi Sagona, pressi Mercato rionale di Via Luigi Rizzo).

L’innovativo cassone ecologico, dotato di una strumentazione tecnologica all’avanguardia, sarà inaugurato ( martedì 4 giugno alle ore 9.00 ) dal neosindaco Roberto Gambino accompagnato da Marcello Frangiamone anche lui di freschissima elezione, assessore con delega all’Ambiente, Verde pubblico e Decoro urbano, alla presenza del direttore Dusty dell’Unità territoriale di Caltanissetta Santo Mirisola, e parte del personale dell’impresa di igiene ambientale che dall’1 marzo scorso ha avviato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti in città.

Si tratta di una svolta decisiva nella gestione del servizio di igiene ambientale targato Dusty che la nuova Amministrazione comunale retta da Gambino, ha subito sposato per porre significative basi nel progetto settennale della raccolta dei rifiuti solido urbani e della differenziata di Caltanissetta.

Per favorire ulteriormente la raccolta differenziata, sarà possibile conferire nella nuova Isola ecologica svariate frazioni: carta, cartone, plastica, ma anche vetro e metalli, e le pile esauste, opportunamente separate.