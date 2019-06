CALTANISSETTA – Il GUP del tribunale di Caltanissetta, ha assolto gli imputati A.A., B.G.; A.A. e R.R. dal reato di frana colposa avvenuta in prossimità della SS 122 bis C.da Coticchiaro presumibilmente sino al settembre 2016.

Gli imputati erano chiamati a vario titolo, poiché in cooperazione tra loro, per imperizia e negligenza, inosservanza di regolamenti e discipline, in particolare delle norme tecniche di costruzione di cui al DM 14.01.2008, avrebbero cagionato un dissesto idrogeologico con conseguente frana in C.da Coticchiaro.

Il Collegio difensivo costituto dagli avvocati Calogero Buscarino, Sergio Iacona, Salvatore Pecoraro e Lisi Gaetano hanno chiesto, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di procedersi con il rito abbreviato condizionato all’esame dei propri periti tecnici.

A seguito dell’escussione dei predetti testi, il Sostituto Procuratore Dott. Sallicano ha chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati per non avere commesso il fatto.

I difensori hanno perorato l’innocenza dei propri assistiti, riconosciuta poi con la Sentenza