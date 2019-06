CAMPOFRANCO – (Dalla scuola) – Nei giorni scorsi, presso il Castello di Racalmuto, i ragazzi della Scuola secondaria di I grado di Campofranco, diretta dalla dott.ssa Calogera Genco, hanno partecipato all’VIII edizione del Concorso musicale nazionale “RAHAL, Città del sale e della musica”. L’“Orchestra in armonia”, seguita dai Maestri M. Concetta Battaglia (pianoforte), Francesco Vassallo (oboe), Silvia Genova (chitarra) e Giovanni Favata (clarinetto), ha eseguito brani tratti dal repertorio classico e contemporaneo, conquistando il Secondo Posto. L’esecuzione è stata particolarmente gradita ed apprezzata dai componenti della commissione, per l’alto livello interpretativo ed esecutivo, raggiunto grazie alla dedizione ed alla professionalità dei docenti che hanno saputo sfruttare appieno le capacità e il talento di ogni singolo alunno. A questo risultato si è giunti anche grazie alla meticolosità nella preparazione dei brani, i cui arrangiamenti sono stati realizzati dagli stessi docenti, e grazie alla ricerca continua e costante di una sonorità omogenea e di grande qualità. La dirigente ha espresso il suo vivo compiacimento per il notevole risultato raggiunto, ed ha lodato i Maestri e gli alunni che hanno fatto sì che l’Orchestra divenisse uno dei fiore all’occhiello dell’Istituto. (Francesco Vassallo Maestro di oboe Scuola Secondaria di Primo Grado Campofranco)