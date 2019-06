Si è tenuta sabato 1 Giugno ad Agrigento, presso l’Istituto “Nicolò Gallo”, la cerimonia di premiazione del Concorso “Damarete: 2500 anni contro la violenza”, che ha visto impegnate parecchie scuole di ogni ordine e grado delle province di Agrigento e Caltanissetta. Nuovo successo dell’ I.I.S.S. “ Luigi Russo” di Caltanissetta, vincitore del terzo premio, sezione video. La classe IV B Linguistico, seguita dalla Prof.ssa Ferranti Nives, è stata premiata per avere elaborato un commovente cortometraggio dal titolo Amor vincit omnia, lavoro avente come oggetto il crimine della violenza sulle donne. Questo l’elenco dei vincitori: Arama Cosmin, Calcagno Giulia, Cimino Elisa, Cumbo Agnese, Giaccio Alessio, Jin Kai, Lamendola Claudia, Polizzi Sophia, Riggi Monica, Scarantino Matteo, Serrafino Andrea, Sferrazza Grazia, Vecchio Marco, Violo Aldo e Zheng Melissa. Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rita Basta, che consecutivamente da cinque anni riceve riconoscimenti dal Centro Antistalking-Telefono Azzurro di Agrigento,promotore del Concorso e presieduto dalla Dott.ssa Antonella Gallo Carrabba. Orgogliosa dell’impegno profuso dai ragazzi, la Dirigente Basta auspica nuovi e sempre più intensi momenti di sensibilizzazione al tema della non violenza, in sinergia con enti ed associazioni locali, affinché si radichi tra i discenti il valore del rispetto, della tolleranza, della legalità.