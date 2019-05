SAN CATALDO. Sono iniziate in Chiesa Madre le iscrizioni per il Grest estivo 2019, dal titolo: “Bella storia”. Il Grest prenderà il via dal 17 giugno e si concluderà il prossimo 13 luglio. Il Grest di quest’anno è rivolto a bambini da 6 a 13 anni. Si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. Le iscrizioni si svolgono presso l’ufficio di segreteria della Chiesa Madre dalle 16 alle 19,30. Previsti all’interno del Grest di quest’anno Teatro, Nutellata, Art Attack, Serata Luna Park, Serata Sport e Piscina.