SCIACCA – Individuati e denunciati i vandali delle Terme di Sciacca. Si tratta di un gruppo di tredici giovanissimi tra i 15 e i 19 anni, che quasi come in un videogame, per mesi e per puro divertimento o per noia, con mazze e martelli, hanno danneggiato porte, vetri, infissi, mobili e apparecchiature mediche. Le indagini immediatamente avviate dai militari, svolte con numerosi appostamenti e accurati sopralluoghi ma, soprattutto, attraverso l’analisi di centinaia di ore di filmati delle telecamere di video-sorveglianza della struttura termale, hanno permesso, dopo qualche mese di attivita’ investigative, di risalire all’identita’ degli autori dei raid vandalici. Si tratta di un nutrito gruppo di ragazzi incensurati, di varia estrazione sociale, su cui hanno chiuso il cerchio i carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Sciacca. Per loro e’ scattata la denuncia per danneggiamento aggravato in concorso