CALTANISSETTA – Ha cessato di battere, nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio, il cuore di Giuseppe Morello, 23 anni gelese. Il ragazzo, ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, era in fin di vita a causa delle numerose ferite riportate in un incidente mentre era in sella alla sua moto a Gela, in via Falcone. La vittima era stata immediatamente trasferita dalla città del golfo al capoluogo nisseno; purtroppo la gravità delle ferite ha segnato il triste destino del giovane gelese.