Il 16 Maggio scorso gli allievi, guidati dai docenti del Corso ad Indirizzo Musicale: Alessandro Amico, Nunzio Cannavò, Luca Roccaro e Giuseppe Scalzo, si sono classificati al primo posto al “19° Concorso Internazionale per giovani musicisti nella Capitale Europea della Cultura 2019 di Matera” (capitale europea della cultura dell’anno 2019). Dopo soli 5 giorni un altro riconoscimento importante è giunto con la partecipazione al “1° Concorso Musicale Nazionale “Paolo Ferro” di Scicli”, anche in questa occasione alla “Orchestra Verga” è stato assegnato il Primo Premio.

L’esecuzione del medley tratto da “West Side Story” di A. Bernstein e del celeberrimo tango “Por una cabeza” di C. Gardel, è stata apprezzata da entrambe le commissioni giudicatrici che, evidentemente, hanno notato e premiato non soltanto la mera esecuzione strumentale dei brani proposti, ma anche l’atteggiamento maturo dei giovani musicisti componenti l’orchestra, che hanno saputo trasmettere l’amore per la musica e uno spirito di gruppo molto forte. Come sostengono gli stessi docenti: “ Il suonare in orchestra è fondamentale per la formazione personale di ogni allievo in linea con l’idea di un’Orchestra metafora della società, in cui praticare quotidiani esercizi di ascolto reciproco, collaborazione, comprensione dell’altro al fine di ottenere tutti insieme il miglior risultato comune.”

Ovviamente tutto ciò rientra nella didattica dell’Intero I.C. Caponnetto, di tutti i docenti e del Dirigente Scolastico Maurizio Lomonaco.

L’orchestra è formata dagli alunni:

Albano Carla, Blandino Anita, Cammarata Benedetta, Giordano Carlo, Lo Porto Manfredi, Lo Re Michele, Milazzo Roberto, Paci Piero, Tumminelli Alessandro(Chitarra)

Anzalone Angelica, Cerenzia Soraya, Cravotta Matteo, Lombardo Roberta, Marino Matteo, Perrone Giulia (Flauto traverso) Alessi Alberto, Amorino Vittoria, Arcarisi Zoe, Guagenti Francesco, Palumbo Gaetano (Pianoforte) Bellanca Giuseppe, Cerenzia Federica, Cirasa Noemi, Covato Giorgia, Curcuruto Chiara, Gioe’ Chiara, Inglese Letizia, Inglisa Erika, Mastrosimone Giorgia, Pesce Annalisa (Violini) Castellano Martina (Percussioni) Amico Irene (Basso elettrico).Inoltre, sempre al Concorao Onternazionale di Matera, l’alunno Piero Paci-Chitarra ha conquistato il Primo Premio nella sezione solisti, è un secondo premio con il ‘Trio di Chitarre” Piero Paci-Anita Blandino-Benedetta Cammarata, è stato premiato con il II premio nella sezione Musica da Camera