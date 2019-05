CALTANISSETTA – Anche quest’anno “La Garderie” in accordo con l’Amministrazione Comunale aprirà le porte degli asili nido a tutte le famiglie del territorio di Caltanissetta. Tale evento consentirà di mostrare non solo l’interno delle strutture ma, darà anche la possibilità di far conoscere tutte le attività didattiche che verranno attuate durante l’anno educativo 2019-2020. Ricordiamo, inoltre, che il 30 ottobre dello scorso anno è stata inaugurata, grazie all’Amministrazione del ComunE di Caltanissetta, il nuovo stabile di via “P.P.Pasolini” che, da quest’anno parteciperà regolarmente al bando di iscrizione insieme alle altre 3 strutture.

L’open day si terrà il 29 maggio presso l’asilo S.Petronilla, il 30 maggio presso l’asilo Colajanni e il 31 maggio presso l’asilo Pasolini, inizierà alle ore 9 e terminerà alle 11.

A tale evento parteciperà tutto il personale educativo, altamente qualificato.

Sarà presente anche il coordinatore Pedagogico Ilaria Tatoli, che per l’occasione illustrerà la giornata tipo e il progetto pedagogico.