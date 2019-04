VILLALBA – Sono passati 10 anni dall’esordio come scrittore di Jim Tatano con l’opera Il magico giardino, all’epoca ventiquattrenne. Da allora si sono susseguite le pubblicazione di altre libri, tre romanzi, due racconti e collaborazioni nel mondo della cultura con partecipazione a festival e convegni importanti e anche qualche riconoscimento. L’autore e giornalista di Villalba ripercorrerà i dieci anni di carriera pubblicando sulla sua pagina Facebook foto e curiosità di questa decade in cui, nonostante la giovanissima età, ha saputo districarsi fino a ottenere l’affezione di un sempre più vasto pubblico e una continua affermazione della critica. Da una recente dichiarazione di Jim Tatano emerge che presto arriveranno nuove pubblicazioni: «In occasione di questo anniversario arriveranno nuove e particolari pubblicazioni che sapranno incuriosire tutti». Sembrerebbe che il prossimo libro non sarà un romanzo, ma un particolarissimo saggio. In conclusione l’autore ha affermato che «Sin da ora colgo l’occasione per ringraziare quel gran numero di persone che intorno a me partecipa attivamente alla realizzazione di un percorso culturale che fa sì che la mia non sia soltanto un’esperienza individuale, ma collettiva». Tra le opere di Jim Tatano Il magico giardino (Montedit, 2009) , Il Mito della Lanterna (Edizioni il Ciliegio, 2012), La ragnatela del potere (Bonfirraro editore, 2017), Il Cambio (Aulino editore, 2018).