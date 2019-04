SERRADIFALCO. Si sta lavorando alla creazione di un Comitato cittadino “No Discarica Serradifalco”. A lavorarci è un gruppo di cittadini che hanno già avuto un primo incontro informale. Nel corso dell’incontro s’è parlato della possibilità di dare vita ad un “Comitato No Discarica Serradifalco” per opporsi al progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio meccanico biologico con annessa discarica di rifiuti non pericolosi in contrada Martino Rabbione. Un tema che è stato recentemente oggetto di discussione nel corso di un incontro organizzata dal M5S serradifalchese a Palazzo Mifsud. Come hanno spiegato alcuni promotori dell’iniziativa, si vuol contrastare la nascita di una nuova discarica a Serradifalco e, di contro, proporre soluzioni alternative esenti dalle gravi contaminazioni al territorio e che comunque siano atte a creare vere opportunità di crescita. Promotori iniziali del Comitato cittadino sono Tanino Cino, Pasquale Bellanca e Peppe Barone che hanno annunciato che, a breve, si riuniranno per avviare le iniziative del caso.