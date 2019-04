SERRADIFALCO. E’ in programma oggi alle 19,30 al Teatro De Curtis la quinta edizione della rassegna di Musiche della Passione. La rassegna è intitolata al clarinettista dell’Arma dei Carabinieri Andrea Maida, morto in un incidente stradale alle porte di Roma. Ad organizzarla è stata l’associazione musicale “M° Aldo Lalumia”. Al De Curtis ci sarà anche una mostra fotografica sulla Settimana Santa organizzata dal Circolo Artigiani San Giuseppe. Alla rassegna parteciperanno l’Associazione musicale “M° Aldo Lalumia”, l’Orchestra Giovanile di Fiati “Musicalmente” Città di Niscemi, San Michele Ganzaria e Mazzarino, il Complesso Bandistico “Mons. Mellis” di Mussomeli e la Corale Polifonica “Lo Nigro” di Canicattì. Prevista l’assegnazione del premio speciale dedicato al maestro Aldo Lalumia. Alla rassegna prenderanno parte anche componenti dell’Orchestra dell’Arma dei Carabinieri: il maggiore Massimiliano Ciafrei, vice maestro dell’Orchestra dell’Arma dei Carabinieri, M° Alessandro Cicchirillo, il M° Santino Torre, il M° Antonio Scuderi ed il M° Raffaele Iacono. Prima che prenda il via l’evento, alle 19 una rappresentanza della Real Maestranza, accompagnata dal complesso bandistico “M° Aldo Lalumia”, entrerà dal viale laterale del Teatro “a passo”, così come avviene in occasione del “Viaggio della Real Maestranza” per il Venerdì Santo.