SANTA CATERINA. Le detrazioni derivate dalla raccolta differenziata alle quali avranno diritto, in qualità di utenti, il sindaco ed i suoi assessori comunali saranno ripartiti tra la cittadinanza. A renderlo noto è stato il sindaco Antonino Fiaccato. Il primo cittadino caterinese, parlando in tema di detrazioni derivanti dalla differenziata, ha infatti annunciato che lui e i suoi assessori rinunceranno alle detrazioni che gli spettano, in qualità di utenti, per la raccolta differenziata. Le somme che si andranno ad accumulare saranno ridistribuite alla cittadinanza. Si tratta di un gesto lodevole da parte del sindaco Antonino Fiaccato, del vice sindaco Agatino Macaluso, e degli assessori Giuseppe Natale, Fabrizio Giuseppe Raimondo Stella e Maria Dipinto. I soldi ai quali rinunceranno, infatti, consentiranno ad altri cittadini di usufruire delle detrazioni.