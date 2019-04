SAN CATALDO. S’è svolta ieri sera la tradizionale Via Crucis esterna nel territorio della Chiesa Madre. Le meditazioni sono state incentrate sul tema della “Parrocchia”, a motivo del prossimo 280° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre. Numerose le famiglie e i giovani che vi hanno preso parte. Il momento di preghiera iniziale si è svolto presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate (al Carmelo), per poi giungere in Chiesa Madre, attraversando Via Anzalone, Via Fra Luciano, Piazza San Giuseppe, Via Roma e Piazza Madrice. Il tutto nel contesto di un’esperienza come sempre molto partecipata e sentita.