CALTANISSETTA – Interessante conferenza svoltasi nella Parrocchia di Sant’Alberto Magno a San Cataldo (CL), lunedì 15 aprile 2019, ed organizzata dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli, presieduto da Filippo Cammarata che, dopo il saluto, ha introdotto i relatori, il Parroco don Angelo Spilla e l’architetto Giuseppe Maria Spera; l’incontro è stato moderato dal socio Nunzio Rinaldi.

L’introduzione di don Angelo Spilla ha trattato temi di carattere religioso: su un brano del Vangelo della Domenica delle palme, don Spilla ha spiegato agli intervenuti il significato religioso della Croce ed i vari momenti della Passione.

La relazione dell’architetto Spera si è avvalsa di diapositive che hanno ripercorso, in maniera molto rapida (seppure con oltre un’ora di discorso) le varie iconografie della Croce, partendo dall’iniziale pale di legno sino ad arrivare alle prime Croci cristiane trovate negli scavi di Ercolano, per giungere alle prime realizzazioni di affreschi, pitture e sculture dei Crocifissi, che hanno cambiato forme e dimensioni nel corso dei secoli. Si è giunti anche ad alcune opere moderne, che possono pur essere di discutibile bellezza ma che sono comunque presenti in luoghi di culto, con una propria simbologia.

Al termine l’architetto Spera ha mostrato e spiegato alcune delle Croci presenti nel territorio nisseno.