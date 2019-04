CALTANISSETTA – Il ceto dei marmisti, dopo la riammissione nella Real Maestranza, torna a sfilare il mercoledì Santo. Dopo l’attesa decisione che ha ricompattato i ceti, i marmisti hanno provveduto all’elezione dei loro rappresentati per la sfilata. Portabandiera è stato eletto Luigi Fiocco (in foto a sinistra), 21 anni, e alabardiere Alfonso Corbo (in foto a destra), 17 anni. Il portabandiera è pronipote del capitano Salvatore Fiocco 1975 e nipote del capitano Fiocco Luigi 1995. L’alabardiere è nipote di Alfonso Corbo capitano nel 2005. Tutti e due i giovani proseguono l’attività di famiglia.