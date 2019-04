CAMPOFRANCO. Il concerto del prossimo Primo Maggio quest’anno non si farà. A comunicarlo è stato il Comitato del Primo Maggio di Campofranco, che ha spiegato: <La situazione familiare del nostro presidente, non ci permette di organizzare quello che, al di là dell’aspetto sociale e culturale, è un giorno di festa. Pertanto, in piena sinergia con l’Amministrazione comunale, non ci sentiamo nelle condizioni morali per portare avanti l’evento che tornerà comunque dal prossimo anno. È una decisione che pesa tantissimo data l’importanza che il concerto ha assunto negli anni, ma siamo sicuri che sia l’unica cosa da fare per rispetto nei confronti di una persona cara. Converrete con noi che non è facile organizzare una giornata di festa quando si ha tanta tristezza nel cuore. Tutto il Comitato infine rivolge un grosso in bocca al lupo al dottore Di Gesù nella speranza che possa continuare a lottare superando questa fase così delicata. Forza Lillo, non mollare!>. Un messaggio, quello del Comitato che ha trovato piena condivisione da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale.