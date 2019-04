CALTANISSETTA – E’ in programma mercoledì 10 aprile, l’Open Day del Polo territoriale Universitario di Caltanissetta, nell’aula magna di Palazzo Moncada, per la presentazione dei corsi di laurea e dell’offerta formativa per l’anno accademico 2019-2020. Il programma prevede dalle 11 alle 11,20 la presentazione del Polo Territoriale Universitario di Caltanissetta nell’aula magna. A seguire, nell’aula 1 e nell’aula 2, per due ore, verranno presentati non solo i servizi del Cot, ma anche i tre corsi di laurea. Si comincerà con Scienze e Tecnologie Agrarie, poi la presentazione del corso in Ingegneria Biomedica, un’altra novità per il prossimo anno accademico, al posto di Ingegneria Elettrica e si concluderà con la presentazione del corso in Medicina e Chirurgia.