CALTANISSETTA – Nei giorni in cui si accendono i riflettori su Caltanissetta, esperti Unesco e Fondazione Federico II terranno una conferenza – incontro internazionale nella città nissena. Una tappa significativa nel progetto di Europassione denominato “Prospettiva Unesco” ed un’azione condivisa che coinvolge comunità, istituzioni, associazioni italiane ed europee in un importante percorso di salvaguardia e valorizzazione delle espressioni teatrali e rituali legate alla Settimana Santa.

Martedì 16 aprile alle 11, durante la tanto attesa Settimana Santa, a Palazzo Moncada saranno presenti Patrizia Nardi, tra i massimi esperti italiani di candidature di patrimonio immateriale e responsabile tecnico-scientifico del progetto Unesco di Europassione; Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II; Stefano Biondo, Responsabile del Centro Regionale per la Progettazione e per il Restauro; Encarnación Giraldez Cejudo, responsabile management dell’Associazione Caminos de Pasiòn in rappresentanza della “Rete Europea delle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua” (RECESSAP); Ignazio Buttitta, professore ordinario di Discipline Demoetnoantropologiche del dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo; Salvatore Gueli, Soprintendente dei Beni Culturali di Caltanissetta; Carlo Tornatore, assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta; Gianni Taibi, Gran Cerimoniere della Real Maestranza e i rappresentanti delle Associazioni che partecipano alla Settimana Santa (Salvatore Alfano e Concetta Cataldo Teatro della Parola, Luciano Giordano e Salvatore Giammusso Gesù Nazareno, Nicola Spena Piccoli Gruppi Sacri, Roberto Morgana Giovedì Santo, Giuseppe Tumminelli Real Maestranza, Francesco Riggio Capitani Emeriti, Antonio Bellomo Devoti Fogliamari e Michele Bellomo Riti Settimana Santa Caltanissetta).

Caltanissetta è tra le 40 città italiane che fanno parte di Europassione per l’Italia, nata nel 2004 e che dal 2013 è impegnata in un percorso di valorizzazione nazionale e internazionale della Settimana Santa e ha sottoscritto, come città capofila, il Protocollo che lega i sindaci delle città coinvolte in un accordo di valorizzazione con Europassione, proposto e coordinato da Patrizia Nardi, che ha prodotto il 30 marzo scorso la Passione di Cristo nei Sassi di Matera, come evento che ha aperto già eventi culturali dedicati alla Pasqua nella Capitale Europea della Cultura.

La Fondazione Federico II, in questo contesto, è uno dei soggetti fondatori della “Rete Europea delle Celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua” (RECESSAP), che ha avviato il processo per richiedere al Consiglio d’Europa la menzione di itinerario culturale europeo per l’insieme delle celebrazioni e i patroni della Settimana Santa. La Rete auspica e sostiene il riconoscimento UNESCO al quale Europassione lavora da diversi anni.

RECESSAP è un’associazione aperta a tutte le religioni e ad ogni credo che vedono nella commemorazione della Passione, della Morte e Resurrezione di Cristo un enorme patrimonio culturale punto di riferimento per le rispettive Regioni e i rispettivi Paesi. Per l’occasione la mostra “La Procesión” – attualmente in corso a Palazzo Moncada, sede della conferenza – diventa una porta sulla città. Martedì 16 e mercoledì 17 aprile, infatti, sarà visitabile gratuitamente.

L’esposizione rappresenta un percorso culturale che racconta la Settimana Santa in Andalusia come a Caltanissetta con un linguaggio comune che lega, secolo dopo secolo, luoghi distanti duemila chilometri. La mostra è organizzata dalla Fondazione Federico II in collaborazione con RECESSAP, assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta, il Museo Diocesano di Caltanissetta, l’associazione Pro Loco, la Galleria Civica d’Arte Palazzo Moncada, il dipartimento di Culture e Società dell’Università di Palermo, Centro Regionale per la Progettazione e per il Restauro e con tutte le associazioni che partecipano alla Settimana Santa.