BUTERA. L’amministrazione comunale ha proceduto alla gara per l’affidamento per 4 mesi del servizio di spazzamento del centro abitato. E’ successo che, per tutto il 2018 e sino al 28 febbraio di quest’anno, il servizio è stato gestito da parte della Tekra, la società che gestisce il servizio di igiene ambientale. L’amministrazione comunale, tuttavia, ha manifestato la volontà di procedere all’affidamento del servizio per i prossimi 4 mesi, e cioè dal 1° aprile al 31 luglio, in modo da mantenere standard di pulizia adeguati all’interno del centro abitato. Pertanto, in attesa della gara ponte che dovrà essere espletata dall’Ato Cl2, l’amministrazione comunale ha proceduto a questa gara per l’affidamento del servizio per quattro mesi. Tra le ditte che sono state invitate, l’unica che ha proposto una propria offerta è stata la ditta Balestrieri Appalti di Gragnano che ha proposto il costo di 36 mila euro oltre Iva al 10% per un totale di 39.600 euro. E’ previsto che la ditta che s’è aggiudicata la gestione del servizio, lo espleterà facendo leva su quattro operatori che effettueranno lo spazzamento delle strade. Ovviamente, per come previsto dalla legge, il costo del servizio sarà interamente a carico dell’utenza cittadina che paga i tributi sui rifiuti in quanto i proventi saranno messi a disposizione da fondi della Tari 2019. C’è comunque da dire che l’affidamento in gestione del servizio potrebbe essere risolto anticipatamente a condizione che l’Ato Cl2 dovesse procedere all’aggiudicazione della gara ponte per l’affidamento del servizio di spazzamento prima del prossimo 31 luglio.