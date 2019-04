CALTANISSETTA – “Abbiamo ereditato una situazione in cui qualcuno pensava di poter chiudere la Corte d’Appello di Caltanissetta. Come ministro mi sono opposto alla chiusura di qualsiasi Corte d’Appello o tribunale in Italia. Stiamo facendo le valutazioni in termini di pianta organica affinché questo presidio di legalità a Caltanissetta abbia la forza per portare avanti tutta una serie di attività di giustizia irrinunciabili, non per un governo o un altro governo, ma per i cittadini italiani e siciliani. La corte d’Appello di Caltanissetta non si tocca”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede arrivando al Palazzo di giustizia di Caltanissetta che poi ha aggiunto: “So che ci sono grosse difficoltà per il personale amministrativo nei tribunali, infatti questo governo ha avviato un piano assunzioni le che non ha precedenti nella nostra Repubblica, sia in termini di magistrati che di personale amministrativo”.