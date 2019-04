PALERMO – La lista ‘Un’altra Gela’ è ammessa alle elezioni del 28 aprile. A deciderlo è stata la prima sezione del Tar Sicilia che ha accolto il ricorso presentato dalla lista, rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, e ha annullato il provvedimento di esclusione disposto dalla commissione elettorale circondariale. La commissione aveva escluso la lista dalla competizione elettorale perché uno degli allegati presentati, l’allegato 1 bis, non recava la sottoscrizione e l’autenticazione. I due legali però hanno sostenuto che la presentazione dell’allegato privo delle sottoscrizioni “avrebbe potuto, al più, determinare l’assegnazione di un termine per la sua regolarizzazione ma giammai avrebbe potuto determinare l’esclusione della suddetta lista”. Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dai due legali e ha annullato il provvedimento di esclusione della lista ricorrente. In giudizio si erano costituiti la prefettura di Caltanissetta e la commissione elettorale circondariale di Gela, difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.