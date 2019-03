Il due piloti siciliani guideranno una Golf TCR DSG della scuderia Girasole.

Il pilota Ennese Simone Patrinicola in coppia con l’esperto pilota Comisano Raffaele Gurrieri saranno della partita nel nuovo Campionato TCR DSG Endurance che si svolgerà in sei eventi sulle più prestigiose piste Italiane . La scelta è stata confermata dopo una intensa sessione di test svolti a Monza , dove il duo si è subito ben affiatato sia con la squadra che con la vettura , siglando la migliore performance della giornata .

Nel team Girasole partner di Volkswagen Group Italia , trovano come riferimento tecnico il Campione Italiano TCR 2018 Salvatore Tavano , che ha la responsabilità delle auto Customer Care del gruppo Volkswagen.

La formula di gara prevede una gara “sprint” da 10 minuti per stabilire la griglia di partenza della gara endurance di ben due ore . Si comincia con Monza il 5-7 Aprile prossimi per poi andare a Vallelunga, Misano gara in notturna con il DTM Deutsche Tourenwagen Masters, la serie per eccellenza delle vetture turismo in Europa, con tappe disputate in Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Italia , poi Mugello , Imola e ancora a Ottobre Mugello per finire la stagione. Tutte le gare godranno della diretta televisiva

Simone Patrinicola: “Dopo aver corso prema nel 2000 Light dove sono stato Campione Under 17 , poi nel Campionato Italiano Sport Prototipi dove ho vinto anche li tar gli Under , ho deciso insieme al mio manager Eros Di Prima della Tempo s.r.l. di salire sulle turismo , nella scelta della Golf TCR DSG è stato determinate anche il rapporto che ho con Salvatore Tavano .”

Raffaele Gurrieri: “Oramai sono un veterano delle turismo , ma non ho mai preso parte a gare endurance , sarà una nuova esperienza che mi entusiasma , metterò a disposizione di Simone la mia esperienza nelle turismo “