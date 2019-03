SERRADIFALCO. Sarà una gran serata l’ultima di carnevale a Serradifalco. Infatti si esibirà sul palco di via Cavalieri di Vittorio Veneto, davanti al palazzo comunale il cantante nisseno Francesco Daleo. Un’esibizione destinata a richiamare a Serradifalco tantissimi fan del cantante che ormai ha toccato vette di popolarità notevoli. L’evento è stato reso possibile non solo grazie all’impegno dell’amministrazione comunale tramite l’assessore allo spettacolo Serena Nuccio, e con l’operato di Maria Giambra e Maria Salvo, oltre al contributo dei commercianti e cittadini serradifalchesi. La giornata prevede nel primo pomeriggio intorno alle 16,30 le sfilate in maschera, ma anche balli e buona musica. Intorno alle 19 il programma prevede la musica del dj Alessandro Cardella e l’esibizione di Francesco Daleo alle 21. L’assessore allo spettacolo Serena Nuccio ha inteso ringraziare tutti i commercianti e cittadini serradifalchesi, ma anche Maria Giambra e Maria Salvo per aver contribuito all’organizzazione dell’evento.