SERRADIFALCO. “Viaggio nella civiltà contadina, pane e…” è questo il titolo del convegno che si terrà giovedì 21 Marzo, presso Palazzo Mifsud, in via Duca 20 a Serradifalco. Convegno organizzato nell’ambito del “6° Volo Day” dal progetto “Servizi al Volo”, finanziato dalla Fondazione con il Sud, di cui fanno parte una rete di associazioni e enti pubblici locali, guidati dall’associazione Tam Tam Onlus. Partecipano alla rete le associazioni: ABZero Donatori di Sangue, Associazione Disabili di San Cataldo, Valle del Salso Onlus, Auser Serradifalco, Liceo Artistico Juvara, Secondo Circolo Didattico di San Cataldo, APS Real Dream, Comune di San Cataldo, Comune di Serradifalco. Parteciperanno per l’occasione al convegno il Cesvop di San Cataldo, la Libera Università di Serradifalco, la Cooperativa Sociale Etnos, l’Istituto di Istruzione Superiore Senatore Angelo Di Rocco di Caltanissetta e l’Associazione Angelo Rizzo ‘sta matri terra Onlus, che curerà un recital di poesie in occasione della giornata mondiale della poesia che ricade proprio il 21 marzo. Prima dell’apertura del convegno i volontari della rete di associazioni che partecipano al progetto pianteranno diverse essenze ornamentali all’interno della villa comunale Livatino, già adottata dal progetto Servizi al Volo nel 2017. Infatti, grazie al contributo della Fondazione con il Sud era stato possibile acquistare diversi giochi e arredi per la collettività: due giochi a molla, un gioco per bambini disabili e alcuni tavoli per parco pubblico. Mentre, il comune di Serradifalco aveva provveduto alla sistemazione del manto in erba, al ripristino dei bagni e del campo di bocce. L’impianto di video sorveglianza era stato installato, invece, a spese del responsabile dell’Auser Salvatore Pelonero.L’apertura del convegno è prevista per le ore 17:00. Interverranno il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, la biologa-nutrizionista dottoressa Linda Pera e il coordinatore del progetto Servizi al Volo dott. Francesco Lombardo. Seguirà alle ore 19:00 una ricca degustazione gratuita di prodotti del territorio. Inoltre all’interno di Palazzo Mifsud sarà possibile visitare l’esposizione di mezzi da lavoro usati anticamente in agricoltura e la mostra fotografica sull’alternanza delle stagioni, quest’ultima a cura di Antonio Picone.