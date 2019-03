In serie D, perde il Gela contro la capolista Bari dopo un eccellente primo tempo, mentre torna al successo la Sancataldese che batte in rimonta 3-1 il Portici. In particolare, ha sfiorato la grande impresa il Gela che è stato battuto 2-1 dalla capolista Bari al termine di un match nel quale la squadra del Golfo è stata parecchio sfortunata. Il Gela era passato in vantaggio al 36’ con Ragosta su rigore. In occasione della concessione del penalty, al 37’, il difensore barese Aloisi era stato espulso lasciando la capolista in dieci. Dagli 11 metri Ragosta non aveva sbagliato. Il Bari sembrava aver accusato il colpo, ma una sfortunata autorete di La Vardera ha rimesso in carreggiata i pugliesi che hanno poi trovato la forza di segnare la rete del 2-1 con Iadaresta. Il Bari è finito addirittura in nove per l’espulsione di Mattera, ma il Gela non è riuscito a rimettere in parità il match che ha premiato i padroni di casa. Il Gela, al secondo ko di fila, è così rimasto a quota 40 in classifica nonostante una gara nella quale, dopo un primo tempo eccellente, ha forse commesso l’unico errore di abbassare troppo il proprio baricentro di gioco. Grande impresa, in chiave salvezza, invece, per la Sancataldese. La squadra di Alacqua ha battuto 3-2 il Portici al termine di una sfida molto combattuta. Vantaggio ospite con Improta e uno due micidiale della Sancataldese firmato prima da Gueye (nella foto tratta dalla pagina facebook Sancataldese Calcio Official) e poi da Claudio Costanzo. Ad inizio ripresa tris di Gambino, mentre gli ospiti si sono rifatti vivi solo nel finale sotto porta siglando la rete del definitivo 3-2 con Onda. La Sancataldese ha ora 31 punti in classifica e si trova a – 5 dal Messina che si trova in zona salvezza diretta. Quando mancano 5 giornate alla fine, ci sono dunque cinque punti di distanza tra la Sancataldese e la salvezza diretta.