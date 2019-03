SAN CATALDO. S’è svolta a Palazzo delle Spighe la cerimonia di consegna da parte dell’amministrazione comunale di una targa di riconoscimento al presidente della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo, Salvatore Saporito. Accompagnato dal segretario della Bcc, Valerio Dell’Uomini, il presidente è stato ricevuto dal sindaco Giampiero Modaffari, dagli assessori Aldo Riggi, Angelo La Rosa, Maria Concetta Naro e Salvatore Sberna, dal presidente del Consiglio comunale Roberta Naro e dai consiglieri Angelo Macaluso e Lino Pantano. A fine mandato, è stata ribadita la collaborazione tra amministrazione e banca in questi 5 anni. Il primo cittadino ha dichiarato: “Diamo un segno di riconoscenza per quanto fatto per la comunità sancataldese. Le difficoltà economiche non ci hanno permesso di fare grandi cose, ma la “Toniolo” ha sempre risposto ai nostri appelli: tra le cose più belle portate avanti da quest’amministrazione vi è il senso di appartenenza”. Anche gli assessori hanno ringraziato il presidente Saporito e la Bcc dichiarando che accanto all’Istituzione, bisogna dare atto al ruolo del Presidente nel portare avanti interventi economico-sociali”. Così, Saporito: “La “Toniolo”, 124 anni di storia, è’ la banca del luogo e fa il dovere di una cassa rurale artigiana. E’ la banca di tutti noi”.