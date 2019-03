SAN CATALDO. Nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo, il M5S sancataldese ha organizzato un’assemblea cittadina dalle ore 20. L’evento si svolgerà in Via Trieste al numero 18. Dunque, in vista della prossima campagna elettorale, il M5S San Cataldo e i suoi candidati al consiglio comunale incontreranno la cittadinanza con la consueta assemblea cittadina. Le riunioni settimanali sono aperte a tutti, sono considerate dei momenti di incontro e confronto molto importanti per il M5S San Cataldo, dalle quali vengono fuori proposte e spunti di riflessione per migliorare l’azione politica locale.