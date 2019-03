RIESI – Conclusi i festeggiamenti tradizionali in onore di San Giuseppe a Riesi, che si sono svolti dal 18 al 20 Marzo. Fitto il programma delle celebrazioni che ha visto realizzare la Tradizionale “Tavola” allestita dal Comitato di S. Giuseppe, presieduto da Giuseppe Martorana, con le offerte devozionali dei fedeli che portano per ex voto pane che raffigura la Sacra Famiglia, dolci, torrone e altri alimenti tipici riesini componenti la “Tavola”.

Gremite di fedeli le consuete celebrazioni eucaristiche officiate dal parroco Don Lorenzo Anastasi e Don Aldo Ballistreri ed in particolare la concelebrazione del 19 sera a cui ha partecipato Sua Eccellenza il Vescovo di Piazza Armerina Mons. Gisana. A corollario delle celebrazioni religiose anche attività artistico-culturali; il 18 sera un apprezzatissimo concerto lirico con la talentuosa mezzosoprano Irene Capodici accompagnata dalla pianista Martina Di Gaetano e con la partecipazione del pianista Gaetano Aquilina. Il 20 sera, a chiusura dei festeggiamenti il celestiale concerto della “Resonantie Camera Chorus”, composto solo da voci femminili, diretto dal M.° Daniele Riggi. Infine la scalinata storica prospiciente la Chiesa di S. Giuseppe è stata impreziosita dall’istallazione di una luminaria realizzata con circa 400 ceri votivi realizzata dai coniugi Giovanni Veneziano e M. Catena Sanfilippo.