RIESI – Nella serata di giovedì 15 marzo i Carabinieri della Stazione di Riesi hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale – Ufficio G.I.P. – di Caltanissetta, nei confronti di cittadino romeno di anni 38 residente da anni in Riesi. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia per i reati di Violenza Sessuale e Maltrattamenti in Famiglia effettuati nei confronti della vittima, moglie dello stesso, che andavano avanti da molti anni. L’attività d’indagine avviata dai militari operanti a seguito della denuncia, ha trovato la piena condivisione da parte dell’Autorità Giudiziaria di Caltanissetta che ha emesso il provvedimento in tempi rapidissimi. La vittima, che fin da subito è stata assistita dai Carabinieri, informata dei Centri di assistenza e delle tutele esistenti, è stata trasferita in apposita struttura in località protetta. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Caltanissetta.