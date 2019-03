“Convocherò Matteo Salvini in commissione Antimafia, perché spieghi come mai il Viminale non si è costituito parte civile nel processo Montante”, l’ex presidente di Confindustria Sicilia, presunto creatore di un “sistema Montante”, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e allo spionaggio. Lo afferma il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra, in una intervista a Il Fatto. “Il fatto che il Viminale rinunci a essere attore in un processo che coinvolge agenti, dirigenti della Direzione investigativa antimafia e dei Servizi di sicurezza mi pare rilevante – sottolinea -. E bisogna capire se sia frutto di una distrazione, oppure frutto di una scelta che io non posso condividere. Lo Stato è stato abbondantemente infiltrato, e doveva costituirsi, per rispetto a tutti coloro che lo servono fedelmente. Vorrei capire se il ministro dell’Interno Salvini sia a conoscenza di tutto questo. Lo convocherò in commissione. E se Salvini non ne sapeva nulla, mi aspetto che provveda alla rimozione del dirigente che ha preso questa decisione”.