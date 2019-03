Nissa Rugby che si impone a Vittoria al termine di una gara ben condotta e che prosegue, dopo 4 giornate, la sua corsa al vertice della graduatoria della II fase del Campionato regionale Serie C. Il quindici del capoluogo nisseno con un congruo risultato, 85 a 0, ha incassato il bonus.

Merito ai padroni di casa che hanno tentato in tutti i modi di contenere le avanzate degli ospiti.

Un successo, quello dei nisseni, che vale la vetta del campionato e che infonde sicurezza ed entusiasmo al team guidato da Andrea Lo Celso che ha così commentato la prestazione: “Marchiamo 13 mete e solo 10 ne trasformiamo dal piazzino. Sono ovviamente felice del risultato ottenuto: ero sicuro che i miei ragazzi avrebbero fatto risultato. Ovviamente mi dispiace dirlo ma il divario tra le due squadre è evidente, però non posso che complimentarmi con i ragazzi del Vittoria che nonostante tutto non mollano e onorano maglia e campionato. Adesso testa alla prossima partita; abbiamo due scontri diretti: uno con i Briganti a Catania e l’altro contro il Palermo in casa nostra. Due prove in cui dobbiamo fare risultato per mantenere la testa alla classifica. Sono ottimista e fiducioso nella mia rosa: ci crediamo e con umiltà lavoreremo per vincere”.

Formazione: 1 Curto; 2 Cammarata; 3 Bruno; 4 Messina; 5 Palermo; 6 Lipani; 7 Calì J.;8 Emma; 9 Tirrito; 10 Giunta; 11 Angelini; 12 Di Prima A.; 13 Rinaldi (k);14 Messana D.; 15 Di Maura (vk). A disposizione: 16 Palumbo e 17 Letizia

Campionato regionale Serie C – II Fase Quarta giornata, domenica 10 marzo

Vittoria Rugby – Nissa Rugby 0 – 85

Amatori Catania – CUS Catania 26 – 15

Ha riposato: Syrako Rugby

CLASSIFICA Nissa Rugby 18; Briganti Librino CT* 10; Rugby Palermo* 10; Syrako Rugby* 6; CUS Catania* 5; Amatori Catania*; 4 Vittoria Rugby* 0. (Fenix Belpasso e Barcellona Rugby: ritirate dal campionato)

*Una partita in meno

Prossimo turno (quinta giornata), domenica 24 marzo

Nissa Rugby – Rugby Palermo

Amatori Catania – Vittoria Rugby

CUS Catania – Briganti Librino CT