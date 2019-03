PALERMO – A 110 anni dall’omicidio del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, l’appuntamento e’ per una giornata commemorativa, in programma martedì 12 marzo, a partire dalle 10 del mattino, presso la Sala Petrosino dell’Ersu nell’ex Hotel de France, in piazza Marina, dove Petrosino alloggio’ fino al giorno del delitto. Ci saranno anche le associazioni Joe Petrosino di Padula e di New York con rappresentanti del Dipartimento di Polizia di New York. Tra le presenze annunciate, quelle dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, del commissario straordinario dell’Ersu, Giuseppe Amodei, del sottosegretario all’Interno Stefano Candiani, del vicepresidente della Regione Gaetano Armao, del presidente dell’Ars e del sindaco Leoluca Orlando. Si svolgera’ anche la seconda edizione del Premio Associazione Joe Petrosino Sicilia, conferito quest’anno all’artista Pippo Made’. Sara’ infine scoperta un’opera donata da Made’ e dedicata alla memoria dell’investigatore. “E’ importante promuovere il tema della legalita’ fra gli studenti – ha sottolineato Lagalla – per contrastare il silenzio e promuovere attivita’ utili a stimolare una maggiore consapevolezza del tema e delle problematiche connesse. Liberta’, uguaglianza, onesta’, solidarieta’ e rispetto della legge sono valori alla base della nostra Costituzione e imprescindibili per la formazione di giovani coscienze civiche”.