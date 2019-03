CALTANISSETTA – Nota del M5s. Nelle scorse settimane abbiamo anticipato l’apertura del dialogo con i delegati di piùCittà, forza politica che a Caltanissetta rappresenta il civismo reale, in virtù di un’ipotesi di percorso comune fondato sul confronto dei rispettivi programmi politico-amministrativi.

In un’ottica di armonizzazione degli obiettivi, per alcune settimane i nostri gruppi di approfondimento hanno svolto, congiuntamente ai corrispondenti gruppi di piùCittà, una mole di lavoro importante nella prospettiva di dare vita ad una prima esperienza nazionale di collaborazione con forze locali civiche e simili al Movimento.

Questioni meramente tecniche legate ai tempi di realizzazione sia del dibattito che della votazione da parte degli iscritti al MoVimento rendono impossibile l’ipotesi, condivisa per tempo col MoVimento nazionale, infatti tutto l’iter si concluderà a metà aprile, quando in Sicilia saranno già state depositate le liste per le imminenti elezioni.

Ciò impedisce, e ne siamo rammaricati, la possibilità di presentarci insieme ad un movimento a cui già riconoscevamo e ancor più oggi riconosciamo serietà, impegno ed esercizio di puro servizio politico. Sarebbe stato un segnale forte quello di poter avere in Caltanissetta l’epicentro di un nuovo inizio a partire dai territori. Il MoVimento di Caltanissetta esprime il piacere di aver potuto cominciare una produttiva collaborazione e il dispiacere per aver creato un’aspettativa non concretizzatasi, siamo certi però che le strade torneranno ad incontrarsi su progetti e interventi specifici. È in ogni caso un inizio che potrà e dovrà consentire in un futuro non lontano di confrontarci allargando il dialogo a chi muove dagli stessi presupposti etici.