ROMA – Sara’ convocato a breve, per giovedi’ prossimo, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un tavolo sulla crisi finanziaria di Cmc e sul completamento della Palermo-Agrigento e della Agrigento-CALTANISSETTA, a cui siederanno tutti i soggetti interessati. Il tavolo, a cui parteciperanno anche la presidenza del Consiglio, il Mise, Anas e la Regione, ha come obiettivo principale, scrive il Mit in una nota, “quello di confermare e dare sostegno al riavvio e al completamento dei lavori sulle due tratte e tutelare lavoratori e imprese”. Il passo, che segue l’impegno preso dal ministro Danilo Toninelli e dal premier Giuseppe Conte durante l’ultima visita in Sicilia, dimostra “la massima attenzione del Governo, e di Anas, per mandare avanti i lavori e contribuire alla ripresa finanziaria ed operativa alle imprese coinvolte, anche nell’interesse dei territori interessati dalle due tratte”, prosegue il ministero.

Stessa direzione, conclude il MIT, “va il tavolo tecnico avviato tra Anas e CMC per risolvere gli aspetti esecutivi, finanziari e di risoluzione, laddove possibile, del contenzioso. Il tavolo tecnico sara’ riaggiornato a stretto giro”.