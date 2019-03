CALTANISSETTA – Un parco giochi per bambini disabili sarà inaugurato in settimana al quartiere San Luca. Sarà il primo in assoluto in una città dove le attenzioni verso chi ha patologie legate alla disabilità sono state sempre minime a parte la realizzazione di passerelle a beneficio di chi è costretto a muoversi in carrozzina.

Il parco per disabili è costato pochissimo, appena cinquemila euro , somma con la quale sono stati acquistati i cosiddetti “giochi inclusivi” utilizzabili anche dai bambini normodatati. L’area che ospita i giochi per i disabili è quella del parco della legalità al quartiere San Luca lungo, viale Candura. Un luogo emblematico perché ricorda le vittime della violenza, ben curato e illuminato dotato di panchine, la cui custodia è affidata ai residenti del grandissimo quartiere sorto a sud dell’abitato. L’appalto è stato assegnato a chi ha offerto il ribasso maggiore per l’acquisto dei giochi e si era impegnato ad installarli. Caltanissetta colma pertanto una lacuna se si pensa che di spazi attrezzati ne esistono ben pochi. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)