Bella prestazione da parte dei ragazzi del Centro Minibasket AIRAM di Caltanissetta che nel campionato provinciale esordienti hanno conquistato due vittorie una in casa ed una in trasferta consolidando il secondo posto in classifica a soli due punti dal Mini Basket School Gela prima forza del campionato.

Nel primo incontro giocato in casa presso la Palestra del Liceo Scientifico “A. Volta” contro la Studentesca Gela, l’Airam ha dominato la gara sin dai primi minuti di gioco , troppo il divario tecnico e fisico tra le due formazioni, tanto che a fine partita il tabellone segnava 74 a 9 per i nisseni. I ragazzi cari a Coach Emilio Galiano hanno mostrato le loro qualità sia in fase difensiva che offensiva, non concedendo possibilità e spazi agli avversari.

Storia diversa l’incontro in trasferta contro la Consolini Enna, una gara combattuta e molto fisica in cui la squadra nissena si è imposta per 21 a 37, sempre avanti fin dalle prime fasi di gioco, i cestisti nisseni sono stati bravi a non consentire agli avversari di recuperare ma anzi hanno aumentato l’intensità e sono riusciti ad allungare il parziale di vantaggio per poi mantenerlo e conquistare un’importantissima vittoria .

A fine gara coach Emilio Galiano ha elogiato la sua squadra: “I miei ragazzi nel corso di questi due incontri hanno mostrato una crescita dal punto di vista caratteriale soprattutto Gaia Palermo, Daniele Di Forti, Giulio Lo Porto e Michele Palmeri in difesa hanno avuto dei miglioramenti non indifferenti che hanno garantito maggiore sicurezza a tutto il reparto, in fase offensiva spesso siamo riusciti a creare delle belle trame di gioco , con passaggi veloci ed efficaci che hanno consentito delle belle conclusioni , aspetti positivi che ci fanno ben sperare per la gara finale contro il Mini Basket School Gela che deciderà la vincitrice del titolo provinciale”.