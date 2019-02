VILLALBA – Consiglio comunale nei giorni scorsi a Villalba. Con una nota – il gruppo “Amare Villalba” rende noto l’approvazione della riduzione della pressione fiscale per i contribuenti soggetti a Irpef. “Dal 1 gennaio 2019 tutte le persone titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione avranno una riduzione dell’addizionale comunale Irpef. Nel consiglio comunale di sabato 16 febbraio, su iniziativa del gruppo “Amare Villalba è stata approvata una riduzione di questa tassa. La riduzione ha soprattutto un valore simbolico in quanto va nella direzione di una maggiore attenzione verso segmenti di contribuenti che sono gravati da pesante tassazione. I pensionati e i lavoratori dipendenti subiscono ogni mese una tassazione già in busta paga o da parte dell’Ente che paga la pensione. Per questa categorie di persone qualche decina di euro in più ogni mese è pur sempre un aiuto. La riduzione contenuta delle entrate nel bilancio comunale sarà certamente compensata da una migliore organizzazione nel contenere le spese.”