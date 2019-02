SANREMO – “Sai perche’ non mi va bene? Perche’ voi giornalisti avete questa settimana per sentirvi importanti. E rompete il cazzo”. Ultimo, deluso per la mancata vittoria al festival di Sanremo, attacca duramente i giornalisti nella conferenza stampa post-finale. “Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi: tirandomela. Io mi sono grattato, ma non e’ servita a niente. La mia vittoria e quella di tanti altri artisti e’ sicuramente dopo il festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo. C’avete sempre qualcosa da dire, ma non provo rancore”