SANREMO – Da domani a sabato 9 febbraio in diretta dal Teatro Ariston e su Rai1 spazio a 24 artisti in gara al Festival di Sanremo, e per gli analisti di Stanleybet.it sembra gia’ esserci un vincitore: si tratta di Ultimo, dominatore delle nuove Proposte dello scorso anno, che presenta “I tuoi particolari”, pezzo favorito a 2,20. Seguono Irama, con “La ragazza con il cuore di latta” a 4,00, e i tre de Il Volo, con “Musica che resta” a 5,50. A contrapporsi alla carica degli Under30 c’e’ la vecchia guardia: Daniele Silvestri (“Argentovivo”) a 7,00, Nek (“Mi faro’ trovare pronto”) a 8,00 e Arisa (“Mi sento bene”) a 10,50. A 14,00 Francesco Renga e il duo Federica Carta-Shade. Quindi Mahmood, vincitore di Sanremo Young, che viaggia alto a 22,00. Bisogna salire ancora per trovare artisti del calibro di Patty Pravo (in coppia con Briga a 25,00) e Loredana Berte’ (28,00). Chiude a 45,00 Anna Tatangelo.