Sono in corso di accertamento le cause che, stamani, hanno determinato la morte di un uomo in via Babbaurra a San Cataldo per un incidente sul lavoro. La vittima è Antonio Salerno, 48 anni. Le persone che lavoravano insieme a lui, si sono immediatamente rese conto della gravità dell’incidente e hanno trasportato il ferito in ospedale. Al pronto soccorso dell’ospedale S.Elia, l’uomo sarebbe giunto cadavere. Carabinieri sul luogo del sinistro per dare il via alle indagini