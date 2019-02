SAN CATALDO. L’associazione culturale Giuseppe Amico Medico Onlus, in vista delle Sacre rappresentazioni della Settimana Santa sancataldese 2019, ha reso noto che, per quanti intendano far parte del casting di figuranti per le sacre rappresentazioni, possono preventivamente effettuare l’iscrizione per parteciparvi rivolgendosi presso la Pro Loco presso il centro diurno Belvedere a Roberto Naro (346-9586241) oppure a Giuseppe Calà (327-9021983), oppure presso la Fenapi in via Roma 110 rivolgendosi a Michele Falzone (333-3130477).